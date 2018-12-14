Huzurevi Sakinleri Aa'nın Fotoğraflarını Oyladı

14 Aralık 2018 Cuma 12:31



14 Aralık 2018 Cuma 12:31

Tekirdağ Zübeyde Hanım Huzurevinde kalanlar, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Huzurevi sakinleri, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar arasında seçilerek oylamaya sunulan çalışmaları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.Beş yıldır huzurevinde kalan Fuat Koç, "haber" kategorisinde Halil Fidan'ın "Türk Bayrağı Afrin'de", "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" ile spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karate'nin Sultanları" adlı fotoğraflara oy verdi.Huzurevi sakinlerinden Cemal Orhan da haber kategorisinde AA foto muhabiri Özkan Bilgin'in, Balkaya Dağları'nda vatan savunması yapan Mehmetçiğin iftar sofrasını görüntülediği, "İlk iftarı sınırdaki Mehmetçik açtı" fotoğrafına, yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" ile spor kategorisinde ise Fatih Aktaş'ın "Çakır ve Messi" adlı fotoğrafına oy verdi.60 yaşındaki Muhsin Erdoğan ise Halil Fidan'ın "Türk Bayrağı Afrin'de" fotoğrafına, yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" ile spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karate'nin Sultanları" adlı çalışmasını "yılın fotoğrafı" olarak seçti.Fuat Koç, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu dile getirerek, "Spor kategorisinde milli karatecimizin olduğu fotoğraf çok güzeldi. Beni etkiledi. Yaşam kategorisinde dedenin kucağında kedisiyle olan fotoğrafı da çok etkileyici. Haber dalında da askerimizin Türk bayrağını Afrin'e dikmesiyle gurur duyduk ve ona oy verdik." dedi.