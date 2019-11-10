Haberler » Güncel » Huzurevi sakinleri Atatürk'ü unutmadı - Haber

Huzurevi sakinleri Atatürk'ü unutmadı

Türk Kızılay Akçakoca Huzurevi sakinleri, 10 Kasım sabahı Atatürk büstü önünde toplandı.

10.11.2019 12:24 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:30Huzurevi sakinleri Atatürk'ü unutmadı
Türk Huzurevi sakinleri, 10 Kasım sabahı Atatürk büstü önünde toplandı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan siren sesleri ile birlikte saygı duruşunda bulunan huzurevi sakinleri, duygusal anlar yaşadı.

Tüm ülkede olduğu gibi huzurevlerinde de 10 Kasım'da Atatürk unutulmadı. Türk Kızılay Akçakoca Huzurevi sakinleri sabah erkenden kalkarak huzurevi önündeki Atatürk büstü önünde toplandı. Saat 9'u 5 geçe siren seslerinin gelmesi ile birlikte saygı duruşunda bulunan huzurevi sakinleri, ardından İstiklal Marşı'nı okudu. İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra dualar eden huzurevi sakinleri duygusal anlar yaşadı.

76 yaşındaki Nurdan Toker, "Her yıl 10 Kasım'da ona olan sevgimden dolayı gözyaşlarımı tutamıyorum. Atatürk olmasaydı biz olur muyduk" diye konuştu.

Kızılay Akçakoca Huzurevi Müdürü Mustafa Çakır, "Cumhuriyetimizin kurucusu aynı zamanda onursal Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. seneyi devriyesinde huzurevi sakinlerinin talebi ile kendi bahçemizde küçük bir anma etkinliği düzenledik. Tören talebinin huzurevi sakinlerinden gelmesi bizi ayrıca mutlu etti. Diğer törenlere katılmamız yaştan dolayı zor oluyor, o yüzden kendi kurum bahçemizde böyle küçük bir anma töreni düzenledik" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Akçakoca, Kızılay, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:44 Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Sadoviç'ten Başkan Alemdar'a ziyaret
13:48 "Akıllı ilaçlar ve aşı tedavisi akciğer kanseri hastalarının ömrünü uzatabiliyor"
13:48 "Kuruluş Osman" 20 Kasım'da seyirciyle buluşacak
13:46 Sakarya'da boş alanda çıkan yangın söndürüldü
13:46 Bağlar'da elektrikli araçlarla temizlik çalışması
13:24 Ankara'da 3.4 büyüklüğündeki deprem panik yarattı
13:02 Atatürk'e benzetilen Göksel Kaya'ya sosyal medyada tepkiler devam ediyor
12:58 Ekrem İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı! AK Parti ve CHP'den art arda açıklamalar geldi
12:06 Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi
12:04 Gökhan Özoğuz, tepki çeken 10 Kasım paylaşımını düzenleyip yeniden paylaştı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 13:50:03