Huzurevi Sakinleri Etkinlikte Eğlendi

18-24 Mart Yaşlılar Haftası, Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Düzenlenen etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu ve şube müdürleri katıldı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ustamehmetoğlu, huzurevi sakinlerini ziyaret ederek çiçek takdim etti. Çiçek takdiminin ardından Yaşlılar Haftası nedeni ile pasta kesilerek, canlı müzik eşliğinde eğlence düzenlendi.

"Yüzlerinin gülmesi bizleri mutlu ediyor"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, "Huzurevi sakinlerimizin her zaman olduğu gibi bugün de yalnız bırakmadık. Kendilerine Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün selamlarını getirdik. Yaşlılar Haftası dolayısıyla, küçük bir etkinlik düzenledik. Huzurevinde istirahat eden sakinlerimizin yüzlerinin gülmesi bizleri ayrıca mutlu ediyor" dedi.

Kaynak: Bültenler