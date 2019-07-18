Huzurevi sakinleri folklor öğreniyor

Ordu
Ahmet Cemal Mağden Huzurevin'de açılan halkoyunları kursunda yaşları 60 ile 90 arasında değişen 8 huzurevi sakini eğitim alıyor.
Huzurevi müdürlüğü bünyesinde kalan yaşlıların daha aktif yaşlanmalarını sağlamak ve onların mutlu olabilmesi amacıyla Altınordu
Halk Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle halk oyunları kursu başlattı.
Yaklaşık bir ay önce başlatılan kursa buradaki görevli personellerin yanı sıra yaşları 60 ile 90 arasında değişen 8 huzurevi sakini katılıyor.
Ordu Ahmet Cemal Mağden Huzurevi Müdürü Ümit Bayramiç
, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Amacımız huzur evinde herkesin mutlu olmasını sağlamak. Eğer mutlu olmak istiyorsanız sizde mutlu etmek zorundasınız. Biz hem sakinlerimizin hem de personel arkadaşlarımızın mutluluğunu önemsediğimiz için böyle bir çalışmaya öncülük etmek istedik." dedi.
Açılan kursa personellerin yanı sıra 8 huzurevi sakinin katılım gösterdiği bilgisini veren Bayramiç, "Huzurevi sakinlerimiz bir işe yaradıklarını yaşı 80'de olsa 75'de olsa yada 90'da olsa herkesin içinde bir cevher olduğunu bu cevheri çıkarabileceğini ve bunu da rahatlıkla insanlara sunabileceğini gösterdi. Bunu da başardılar. Sonuçta folklor bir yaşam şeklidir. Folklor bir kültürdür." diye konuştu.
Huzurevi sakinlerinin şimdiye kadar çok ciddi yol aldıklarını dile getiren Bayramiç, azmiyle örnek olan yaşlıları kutladı.
Bayramiç, kursun ardından huzurevi sakinleri ve çalışanlardan oluşan halk oyunları ekibinin özel günlerde gösteri yapacaklarını sözlerine ekledi.
Halk oyunları antrenörü Bilgen Çebi ise kursa katılan kişi sayısının 22 olduğunu belirterek, kursiyerlerin arasında 8'de yaşlı bulunduğunu belirtti.
Çebi, kısa süre önce kursa başladıklarını buna rağmen herkesin büyük bir özveri göstererek halk oyunlarında temel adımları öğrendiklerini kaydetti.
Kursa katılan huzurevi sakinlerinden 68 yaşındaki Şadıman Çakır da, "Öğrenmenin yaşı yok. Kaç yaşında olursan ol öğrenmek istedikten sonra her şey mümkün olabiliyor. Biz bunu başardık. Burada mutluyuz ve biz kocaman bir aileyiz." dedi.
82 yaşındaki Necati Aydoğan ise böyle bir kursta olduğu için mutlu olduğunu söyledi.