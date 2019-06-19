19.06.2019 14:48
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Huzurevi sakinleri türkülerle eğlendi

Huzurevi sakinleri türkülerle eğlendi

Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinleri, düzenlenen farklı programlarla günlerini dolu dolu geçiriyor.

Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinleri, düzenlenen farklı programlarla günlerini dolu dolu geçiriyor.

Nesrin-Fuat Bursalı İlkokulu öğretmenleri tarafından kurulan Türk Halk Müziği Korosu, huzurevi sakinlerine konser verdi. Konsere Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de katıldı.

Anadolu'nun farklı yörelerine ait türküleri seslendiren koroya huzurevi sakinleri eşlik etti. Bazı parçalarla hüzünlenen, bazı parçalarla da coşku dolu anlar yaşayan huzurevi sakinleri, konserin son bölümünde sahneye çıktı. öğretmenler, konser sonunda onlara verdikleri hediyelerle de sürpriz yaptı.

Güzel konser için Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu öğretmen ve idarecilerini kutlayan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, "Huzurevindeki büyüklerimizi neşelendirdiniz. Onlarla birlikte olmak bizleri de çok mutlu etti" dedi. - BURSA
Kaynak: İHA
nilüfer belediyesi, Güncel

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