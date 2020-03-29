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Huzurevi sakinlerinden videolu "evde kal" çağrısı

Karabük'te huzurevi sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına yer aldıkları video kliple destek verdi.

29.03.2020 21:16 | Son Güncelleme: 29.03.2020 21:16
Huzurevi sakinlerinden videolu
Karabük 'te huzurevi sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına yer aldıkları video kliple destek verdi.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında siyasi parti liderlerinden bilim insanlarına, sanatçılardan sporculara birçok kesimden yapılan "evde kal" çağrısına, Karabük Yücel Huzurevi sakinleri de dahil oldu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde Yücel Huzurevi'nde hazırlanan klipte yer alan huzurevi sakinleri, "Hayat eve sığar, evde kal." diyerek vatandaşlara evde kalma çağrısında bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Karabük, Güncel

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