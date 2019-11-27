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Huzurevi sakinlerine doğum günü sürprizi

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan 3 kişi için doğum günü kutlaması yapıldı.

27.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:44Huzurevi sakinlerine doğum günü sürprizi
'in ilçesinde, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan 3 kişi için doğum günü kutlaması yapıldı.
Merkezde kalan ve aynı gün doğan Sabahat Doğan (80), Melahat Avcı (79) ve Orhan Akçaalev (75) için düzenlenen kutlamada pasta kesildi.
Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın da konser verdiği etkinlikte, merkez sakinleri gönüllerince eğlendi.
Sabahat Doğan, hayatında ilk kez doğum gününü kutladığını belirtti.
Çok mutlu olduğunu ifade eden Doğan, "Yaş günümü unutmayan ve benim için pasta hazırlayanlara teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. İyi ki 80 yaşına basmışım." dedi.

Erdemli, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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