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Huzurevi sakinlerine doğum günü sürprizi

Erdemli Huzurevi tabelası Huzurevinde yaşayan yaşlılar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sanatçılarının şarkı söylemeleri Huzurevinde kalan yaşlılar için yaş günü kutlaması Huzurevi müdürünün yaşlılar için kutlama yaptıklarını söylemesi Yaşlıların yaş pasta üzerindeki...

27.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:34
Huzurevi tabelası
Huzurevinde yaşayan yaşlılar
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sanatçılarının şarkı söylemeleri
Huzurevinde kalan yaşlılar için yaş günü kutlaması
Huzurevi müdürünün yaşlılar için kutlama yaptıklarını söylemesi
Yaşlıların yaş pasta üzerindeki mumları söndürmeleri
80 yaşındaki Sabahat Doğan'ın elinde bıçakla pastayı kesmesi
Sabahat Doğan ile yapılan röportaj
Sanatçıların şarkı söylemeleri
Huzurevi sakinlerine tatlı ikramı yapılması
Orkestra ekibinden görüntü
Müzik eşliğinde yaşlıların oynamaları
Yaşlıların oynayanları izlemeleri
Huzurevi sakinlerine doğum günü sürprizi
MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan 3 kişi için doğum günü kutlaması yapıldı.
Merkezde kalan ve aynı gün doğan Sabahat Doğan (80), Melahat Avcı (79) ve Orhan Akçaalev (75) için düzenlenen kutlamada pasta kesildi.
Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın da konser verdiği etkinlikte, merkez sakinleri gönüllerince eğlendi.
Sabahat Doğan, hayatında ilk kez doğum gününü kutladığını belirtti.
Çok mutlu olduğunu ifade eden Doğan, "Yaş günümü unutmayan ve benim için pasta hazırlayanlara teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. İyi ki 80 yaşına basmışım." dedi.
Huzurevi sakinlerine doğum günü sürprizi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli, Güncel

Kaynak: AA


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