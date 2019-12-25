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Huzurevi sakinlerine moral

Karabük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Karabük Yücel Huzurevi sakinlerine moral günü düzenlendi.

25.12.2019 18:23 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:27 Huzurevi sakinlerine moral
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Karabük Yücel Huzurevi sakinlerine moral günü düzenlendi.

Yücel Huzurevi'nde düzenlenen etkinliğe; Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin eşi Emine Vergili, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, İŞ-KUR İl Müdürü Coşkun Güven, Defterdar Osman ve huzurevi sakinleri katıldı.

Etkinlik, Karabük Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi personellerinin huzurevi sakinlerine kitap okumasıyla başlarken, birlikte örgü örme ve boyama çalışmalarıyla devam etti.

Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, "Bu günü oluşturmak için belediye personeli ve kursiyerlerimiz olarak ekip halinde çalıştık, bizim için önemli olan sizlerin mutluluğu, inşallah sizleri mutlu ederiz, rahatsızlığı nedeniyle aramızda bulunamayan Sayın Belediye Başkanımızın selam ve sevgilerini iletiyor, hepinize iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Moral günü, Karabük Belediyesi orkestrasının konseri, Şirinevler Sosyal Yaşam Merkezi aşçılık kursiyerlerinin yapmış olduğu yemekleri büyüklere ikramı, Başkan Yardımcısı Seher Berker ve Emine Vergili'nin yaşlılara hediye takdimi ile sona erdi. - KARABÜK

Rafet Vergili, Coşkun Güven, Karabük, Koçaş, Güncel

Kaynak: İHA

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