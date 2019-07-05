Huzurevi sakinlerine muhteşem konser

Kuruluşundan itibaren konserleriyle geniş kitleleri musikiyle buluşturan Elazığ Belediyesi Konservatuarı Türk Müziği Korosu, bu kez baş tacı yaşlılarımıza unutulmaz bir akşam yaşattı.

Konsere, Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Özen Özden, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt, Gazi Huzurevi Müdürü Ziyaddin Karakaya ve huzurevi sakinleri katıldı.

Gazi Huzurevinde düzenlenen moral konserinde, Şef Naci Sönmez yönetimindeki Elazığ Belediyesi Konservatuarı Türk Müziği Korosu, gönüllerde taht kurmuş Türk Sanat Müziği ve Harput Musikisinin birbirinden seçkin eserlerini seslendirdi. Huzurevi sakinleri, şarkılara gönüllerince eşlik ederek, keyifli zaman geçirdiler.