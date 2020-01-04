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Huzurevi sakinlerine Türk Sanat Müziği konseri

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Türk Sanat Müziği korosu konserinde huzurevi sakinleri güzel bir gece yaşadı.

04.01.2020 13:34 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:39 Huzurevi sakinlerine Türk Sanat Müziği konseri
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Türk Sanat Müziği korosu konserinde huzurevi sakinleri güzel bir gece yaşadı.

evinde gerçekleştirilen programa Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Başkan Yardımcıları Melek Mızrak Subaşı, Özgür Algın katılarak huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Belediye Başkanı Semih Şahin programda yaptığı konuşmada, "Öncelikle sizlere daha sağlıklı daha huzurlu bir yıl geçirmenizi diliyorum. Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen Türk Sanat Müziği korosunun konserini birlikte dinledik. Emeklerinden dolayı bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Huzurevi sakinleri de güzel ve keyifli bir gece yaşadıklarını belirterek Belediye Başkanı Semih Şahin, eşi Serpil Şahin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK

Semih Şahin, Bilecik, Huzur, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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