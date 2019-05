Huzurevi sakinlerini bu Ramazan'da da unutmadılar

Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) iftar yemeğini önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Köşk Huzurevi'nde Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.Sosyal Sorumluluk projeleri kapsamında her yıl Ramazan ayında yapılan huzurevi ziyaretini bu yıl da verilen iftar yemeği ile taçlandırdıklarını belirten Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan onların duasını almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Gürdoğan "Her gün 5 yıldızlı otellerde hazırlanan bir kuş sütü eksik Ramazan sofralarını görüyoruz. Bunun yerine bugünlere gelmemizdeki katkıları yadsınamaz büyüklerimizin hatırlanması ve onlarla birlikte olup hal hatırlarının sorulması Ramazan'ın paylaşım ruhuna çok daha uygun. İsterdim ki ülkemizdeki tüm kurum kuruluşlar bütçelerini, şehrin veya ülkenin ileri gelenlerini ağırlamak için verdikleri bu yüksek maliyetli iftar yemekleri yerine ihtiyacı olanlarla, hatırlanması gerekenlerle aynı sofrayı paylaşmak için kullansınlar. Gönül ister ki büyüklerimizin yalnızca Ramazan'da değil sürekli elleri öpülsün hal hatır sorulsun. Bu kapsamda bizler de büyüklerimize vefa borcumuzun bir gereği olarak ellerini öpüp bayram hediyelerini takdim edip hayır dualarını aldık. Yüzlerindeki gülümseme, hayır duaları ve memnuniyetleri bizim en önemli motivasyonumuz. Her yıl bu yemekleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Umarım bizim yolumuzdan giden kurum, kuruluş sayısı artar ve büyüklerimiz çok daha sık ziyaret edilerek hem yaşam tecrübelerinden yararlanılır hem de layık oldukları ilgi ve değer verilmiş olur" dedi. - TRABZON Köşk