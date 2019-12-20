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Huzurevi sakinlerinin umre heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, huzurevi sakinlerini umreye gönderme etkinliğini bu yıl 7'nci kez hayata geçirecek.

20.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:54 Huzurevi sakinlerinin umre heyecanı
Büyükşehir Belediyesi, huzurevi sakinlerini umreye gönderme etkinliğini bu yıl 7'nci kez hayata geçirecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 8 huzurevi sakini ve 2 personel, belediye tarafından umre için kutsal topraklara gönderilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, umreye gideceklere hayırlı yolculuklar diledi.
yolculuğunun 22 Aralık'ta başlayacağını aktaran Aktaş, "Burada 240 sakinimiz var. Allah'a hamdolsun devletimizin, belediyemizin gücünü burada çok net bir şekilde görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Umre, Güncel

Kaynak: AA

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