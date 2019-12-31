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Huzurevi sakinleriyle yılbaşı kutlaması

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli huzurevlerinde kalan yaşlıları yılbaşı eğlencesinde bir araya getirerek tüm yaşlıların yeni yıllarını kutladı.

31.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:03 Huzurevi sakinleriyle yılbaşı kutlaması
Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli huzurevlerinde kalan yaşlıları yılbaşı eğlencesinde bir araya getirerek tüm yaşlıların yeni yıllarını kutladı.

Çiğli Belediyesi tarafından Çiğli'de bulunan altı huzurevinde kalan tüm yaşlılar belediye tesisi olan Akvaryum Kafe'de yeni yıl yemeği ve kutlaması için bir araya geldi. Belediye araçlarıyla huzurevlerinden alınan yaşlılar 'deki Akvaryum Kafe'ye getirildi. Yaşlıları kapıda karşılayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, etkinlik boyunca tüm masaları gezerek tüm yaşlılarla yakından ilgilendi. Başkan Utku Gümrükçü salondaki en yaşlı kadın 98 yaşındaki Emine Tatar ve en yaşlı erkek 92 yaşındaki Hüseyin Sıtkı Karslı'ya hediyelerini bizzat takdim etti ve yaşlılarla dans etti. Etkinlikte konuşma yapan huzurevi sahipleri belediyenin huzurevlerinde sunduğu başta yaşlı bakım ve kuaför hizmetleri olmak üzere tüm hizmetler için teşekkürlerini iletti.

Başkan Gümrükçü: "Yaşlılarla birlikte olmak görevimiz"

Yaşlılarla birlikte olmanın belediyenin görevi olduğunu vurgulayan Başkan Utku Gümrükçü, fiziki yatırımların yanında sosyal hizmetlerin önemini vurguladı. "Hepinizin tek tek ellerinden öpüyorum" diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Gümrükçü, sosyal hizmetlerin 2020'de artarak devam edeceğini duyurdu. Başkan Gümrükçü sözlerini şöyle sürdürdü: "Belediye demek, yol demek, park demek hizmet etmek demek. Ancak ama bunun yanda o ilçenin sınırları içinde bulunan her yaştan insana hizmet vermek de bizim asli görevimiz. Çocuklar, gençler, kadınlar işsizlerimizin yanındayız bir de sizin gibi yaşlanmış, bilgeleşmiş çınarlarımız var. Sizlerle birlikte olmak Çiğli Belediyesinin görevidir. Biz konuya böyle yaklaşıyoruz. Atatürk de ne güzel söylemiş 'Memlekete hizmet edenlere siz de hizmet edin' diye. Biz de belediye olarak bu görevimizin bilincindeyiz ve sizler için buradayız. Sizlerle bir arada olmak benim için ayrı bir gurur. 2020 de daha sık görüşürüz diye düşünüyorum." - İZMİR

Çiğli Belediyesi, Ataşehir, Çiğli, Yaşam

Kaynak: İHA

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