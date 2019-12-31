Haberler » Yaşam » Huzurevi sakinleriyle yılbaşı kutlaması - Haberler

Huzurevi sakinleriyle yılbaşı kutlaması

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli huzurevlerinde kalan yaşlıları yılbaşı eğlencesinde bir araya getirerek tüm yaşlıların yeni yıllarını kutladı.

31.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:06 Huzurevi sakinleriyle yılbaşı kutlaması
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli huzurevlerinde kalan yaşlıları yılbaşı eğlencesinde bir araya getirerek tüm yaşlıların yeni yıllarını kutladı.

Çiğli Belediyesi tarafından Çiğli'de bulunan altı huzurevinde kalan tüm yaşlılar belediye tesisi olan Akvaryum Kafe'de yeni yıl yemeği ve kutlaması için bir araya geldi. Belediye araçlarıyla huzurevlerinden alınan yaşlılar Ataşehir'deki Akvaryum Kafe'ye getirildi. Yaşlıları kapıda karşılayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, etkinlik boyunca tüm masaları gezerek tüm yaşlılarla yakından ilgilendi. Başkan Utku Gümrükçü salondaki en yaşlı kadın 98 yaşındaki Emine Tatar ve en yaşlı erkek 92 yaşındaki Hüseyin Sıtkı Karslı'ya hediyelerini bizzat takdim etti ve yaşlılarla dans etti. Etkinlikte konuşma yapan huzurevi sahipleri belediyenin huzurevlerinde sunduğu başta yaşlı bakım ve kuaför hizmetleri olmak üzere tüm hizmetler için teşekkürlerini iletti.

Başkan Gümrükçü: "Yaşlılarla birlikte olmak görevimiz"

Yaşlılarla birlikte olmanın belediyenin görevi olduğunu vurgulayan Başkan Utku Gümrükçü, fiziki yatırımların yanında sosyal hizmetlerin önemini vurguladı. "Hepinizin tek tek ellerinden öpüyorum" diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Gümrükçü, sosyal hizmetlerin 2020'de artarak devam edeceğini duyurdu. Başkan Gümrükçü sözlerini şöyle sürdürdü: "Belediye demek, yol demek, park demek hizmet etmek demek. Ancak ama bunun yanda o ilçenin sınırları içinde bulunan her yaştan insana hizmet vermek de bizim asli görevimiz. Çocuklar, gençler, kadınlar işsizlerimizin yanındayız bir de sizin gibi yaşlanmış, bilgeleşmiş çınarlarımız var. Sizlerle birlikte olmak Çiğli Belediyesinin görevidir. Biz konuya böyle yaklaşıyoruz. Atatürk de ne güzel söylemiş 'Memlekete hizmet edenlere siz de hizmet edin' diye. Biz de belediye olarak bu görevimizin bilincindeyiz ve sizler için buradayız. Sizlerle bir arada olmak benim için ayrı bir gurur. 2020 de daha sık görüşürüz diye düşünüyorum." - İZMİR

Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

01:24   Trump'tan İran'a tehdit: Büyük bedel ödeyecekler - Haberler
01:11   Boşanmak üzere olduğu eşinin çalıştığı hastanede etrafa ateş açan şahıs tutuklandı - Haberler
01:10   Ankara'da yeni yılın ilk bebeği doğdu - Haberler
01:03   Başkan Büyükakın yeni yıl öncesi 119 personelin yüzünü güldürdü - Haberler
01:00   Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık? - Haberler
23:28   İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Haberler
21:57   Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları - Haberler
20:22   Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi - Haberler
1.01.2020 01:35:31