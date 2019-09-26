Haberler » Güncel » Haber

Huzurevinde Ahmet Amca için mevlit okutuldu

İnegöl Belediyesi Fatma Göztepe Huzurevinde kalan ve geçtiğimiz günlerde vefat eden Ahmet İlhan için dün akşam mevlit programı düzenlendi.

26.09.2019 15:44Huzurevinde Ahmet Amca için mevlit okutuldu

İnegöl Belediyesi, şehrin sadece altyapı ve üstyapı faaliyetleri değil, sosyal belediyecilik anlayışıyla gönüllere dokunacak çalışmalarla da adından söz ettiriyor. Bu kapsamda Yeniceköy Mahallesinde 2017 yılından bu yana hizmetini sürdüren İnegöl Belediyesi Fatma Göztepe Huzurevi Müdürlüğü de çalışmalarını özveriyle sürdürüyor.

AİLE OLMANIN TÜM GEREKLİLİKLERİ YERİNE GETİRİLİYOR

Burada kalan yaşlıların kendilerini aile ortamı içinde hissetmeleri adına tüm imkanları seferber eden ve huzurevi sakinlerine konforlu bir yaşam kalitesi sunan İnegöl Belediyesi Fatma Göztepe Huzurevi Müdürlüğü, sadece kurum içerisinde değil, kurum dışında da bir çok etkinlik düzenliyor. Yaşlıların sadece kalacakları bir mekan değil, manen de kendilerini kıymetli hissedebilecekleri etkinlikler yapılıyor. Piknikler, günü birik geziler düzenleniyor. Vefat eden yaşlılar için de cenaze ve defin hizmetlerinden mevlit okutulmasına kadar aile olmanın gerektirdiği her ne varsa hassasiyetle gerçekleştiriliyor.

AHMET AMCA İÇİN DUALAR EDİLDİ

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde vefat eden huzurevi sakinlerinden Ahmet İlhan için dün akşam mevlit düzenlendi. Bir süredir İnegöl Belediyesi Fatma Göztepe Huzurevinde kalan Ahmet amcanın vefatı, Huzurevinde derin üzüntüye sebep olmuştu. Düzenlenen mevlit programında da huzurevindeki arkadaşları Ahmet amca için dualar etti. Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Uslu ve Durmuş Aydın ile Huzurevi personelinin de katıldığı mevlit, Huzurevi binasında gerçekleştirildi. Mevlitte, Ahmet amca başta olmak üzere vefat eden tüm huzurevi sakinleri için dualar edildi.


İnegöl Belediyesi, Ahmet İlhan, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
16:12 AFAD: "En büyüğü 4,1 büyüklüğünde 28 artçının oluştuğu deprem sonrası Boğaziçi'ndeki üç köprüde de...
16:12 Deprem anı Kocaeli ve Sakarya'da kameraya yansıdı
16:12 AFAD: "İstanbul'daki deprem sonrası enerji hatları ve altyapıda bir sorun tespit edilmezken bazı...
16:12 Kandilli'den deprem açıklaması canlı yayın kaydı
16:12 Sultangazi'de binada hasar oluştu 1
16:12 15 temmuz şehitler köprüsü
16:12 Bakan turhan: ülkemizi, erişilebilir ulaşım hizmetleriyle doldurmalıyız