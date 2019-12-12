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Huzurevinde deprem ve yangın tatbikatı

Karabük Yücel Huzurevinde Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

12.12.2019 19:40 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:44
Yücel Huzurevinde Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Bilgilendirme toplantısıyla başlayan tatbikatta, senaryo gereği meydana gelen 7,1 büyüklüğünde bir depremde binada bulunan huzurevi sakinleri tahliye edildi.
sonrası çıkan yangında binaya giren yetkililer, mahsur kalan kişileri merdiven ve halat yarımıyla dışarı çıkardı.
Daha sonra huzurevi sakinlerine ve görevlilere yangın tüpünün kullanımı anlatıldı. Bazı huzurevi sakinlerinin ve çalışanları uygulamalı olarak yakılan ateşi yangın tüpüyle söndürdü.
AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay, tatbikat sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatı huzurevinde kalanlara deprem veya yangın sırasında nasıl hareket etmeleri gerektiğini göstermek amacıyla yaptıklarını söyledi.
Bir yangın veya deprem olduğu zaman kendilerini nasıl korumaları gerektiğini anlatmaya çalıştıklarını belirten Erbay, "Yangınlarda mücadelenin başı yangına başlangıç aşamasında müdahale etmektir. Burada her katta yangın söndürme tüplerimiz ve cihazlarımız. Bunların nasıl kullanılacağını bilmek lazım. En son huzurevi sakinlerimize bunu anlatmaya çalıştık. Tatbikatlarımız devam edecek." ifadesini kullandı.
Huzurevinde deprem ve yangın tatbikatı

Karabük, Deprem, AFAD, Güncel

Kaynak: AA


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