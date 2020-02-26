Haberler » Güncel » Huzurevinde okuma-yazma bilmeyen kalmayacak - Haber

Huzurevinde okuma-yazma bilmeyen kalmayacak

Merzifon Huzurevinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün öğretmen desteğiyle 2.etap okuma-yazma kursu başlatıldı.

26.02.2020 22:39 | Son Güncelleme: 26.02.2020 22:39Huzurevinde okuma-yazma bilmeyen kalmayacak
Huzurevinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün öğretmen desteğiyle 2.etap okuma-yazma kursu başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuma-Yazma Bilmeyen Kalmasın" seferberliği kapsamında Merzifon Huzurevinde yaşayan yaşlılara yönelik okuma-yazma kursu veriliyor. Ayrıca okuma-yazma kursuyla birlikte yaşlıların, el becerisi kazanmalarının yanında boş zamanlarını sıkılmadan değerlendirmeleri sağlanıyor.

Okuma-yazma kursunun ocak ayında başladığını söyleyen Huzurevi Müdürü Sedat Alınok, "Huzurevimizde okuma-yazma bilmeyen sakinlerimiz için, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün öğretmen desteğiyle 2.etap okuma-yazma kursu Ocak 2020 tarihi itibarıyla başlamıştır. Yaşlılarımız bizim geçmişimiz, mazimiz. Biz geçmişimize ve mazimize sahip çıkmak için görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" dedi. - AMASYA

Recep Tayyip Erdoğan, Merzifon, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 23:02:02