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Huzurevinde şenlik var

Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinleri için düzenlenen doğum günü kutlaması renkli görüntülere sahne oldu.

15.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:17Huzurevinde şenlik var
Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinleri için düzenlenen doğum günü kutlaması renkli görüntülere sahne oldu.

Nilüfer ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde hizmet veren Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinleri doğum günü etkinliğinde birlikte eğlendi. Aralık ayı içinde doğanlar için düzenlenen ortak doğum günü kutlamasında bol eğlence vardı. Adil Bahadır, Fatma Yüksel, Necla Canefe, Sebahattin Çetin, Necati Bilgiç, Tomris Könemek, Beril Atila, Fatma Ardıç, Sebile Caymaz, Samiye Dilsizoğlu, Cemile Eliaçık, Fahrettin Çilkurt, Hülya Şahin ve Ramiz Fidan için düzenlenen kutlamada, huzurevi sakinleri çalınan oyun havaları eşliğinde oynayıp eğlendi. Kutlamaya Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de katıldı.

Huzurevi'ndeki doğum günü kutlamasında Nilüfer Roman Orkestrası ve Solist Hübeya Arun, Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinleri için özel bir konser verdi. - BURSA

nilüfer belediyesi, 19 Mayıs, Güncel

Kaynak: İHA

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