Huzurevinde Yaşayan Çiftin Nikahını Belediye Başkanı Kıydı

Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde, kaldıkları huzurevinde tanışan 72 yaşındaki Huriye
Şermin Çavdar ile 78 yaşındaki Ali İhsan Çelik
, Kaymakam Sadettin Yücel
'in şahitlik yaptığı, Belediye Başkanı Özer Kayalı
'nın kıydığı nikah ile hayatlarını birleştirdi.
Belediyeye ait huzurevinde kalan, iki kızı ve 5 torunu bulunan Çelik ile 2 çocuk ve 2 torun sahibi Çavdar, bir süre arkadaşlık ettikten sonra çocuklarının karşı çıkmasına rağmen evlenme kararı aldı.
Belediyeye başvuran Çelik ve Çavdar, resmi işlemlerin ardından sade bir törenle nikah masasına oturdu.
Çiftin nikahını Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı
kıyarken Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel şahitlerden biri oldu.
Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Çelik, "10 ay önce huzurevi kapısından giren Huriye Şermin Çavdar'ı görür görmez aşık oldum. Uzun yılardır tatmadığım bir duyguydu. Onunla mutlu olacağımı düşündüm. Yalnız yaşamak istemiyorum. Huriye hanıma arkadaşım kanalıyla tanışmak istediğimi ve evlenmek istediğimi ilettim. 8 ay boyunca birbirimiz tanıdık. Evlenmeye karar verdik. Çok mutluyum." dedi.
Evlenmeye karar verdiklerinde, çocuklarının karşı çıktığını, bu yüzden törene gelmediklerini söyleyen Çavdar ise ilk evliliğini küçük yaşta yaptığını belirtti.
Çavdar, "Çok zorluklar çektim. 18 yaşındayken eşim öldü. Dul yaşadım ama ben yalnızlığı sevmeyen bir insanım. Yıllarca tek ve çocuklarım için yaşadım. Yıllar sonra aşkı, sevgiyi bir kez daha tatmak çok iyi bir duygu. Gençlere tavsiyem yok ikinci, yok üçüncü demesinler evlensinler. Şanslarını bir daha denesinler." şeklinde konuştu.
Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, çifti tebrik ederek, "Bu yaşta bu kararı almak bana göre gençlik işaretidir. İnsan her zaman hissettiği yaştadır. Aldığınız bu karardan dolayı sizleri kutluyor, nikahınızı kıymaktan onur duyuyorum." ifadesini kullandı.
Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ise çiftin örnek bir davranış sergilediğini belirterek "Kadın ve erkek bir yuva, bir çatı altında bir araya geldiklerinde bir tamı oluştururlar. Bu anlamda insanlar çift yaratılmışlardır. Çift yaşamak için yaratılmışlardır. Bunun da yaşı yoktur. Hatta bizim inanç ve kültürümüzde son anda da olsa nikahlanarak o nihai emaneti teslim etmek gerektir. Son yıllarda buna çok riayet edilmemeye başlandı. Ben bu nedenle sevgili büyüklerimize, özellikle bu örnek davranışları dolayısıyla teşekkürlerimi iletiyorum." diye konuştu.
Fatih Deniz Özer,Huriye,Kuşadası
22 Kasım 2018 Perşembe 17:11