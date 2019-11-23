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Huzurevindeki emekli öğretmenler unutulmadı

Samsun'da KYK'da kalan öğrenciler huzurevinde bulunan emekli öğretmenleri ziyaret ederek Öğretmenler Günlerini kutladı.

23.11.2019 18:28 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:33Huzurevindeki emekli öğretmenler unutulmadı
'da KYK'da kalan öğrenciler huzurevinde bulunan emekli öğretmenleri ziyaret ederek Öğretmenler Günlerini kutladı.

Kredi Yurtlar Kurumu(KYK) Münevver Ayaşlı Kız Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Samsun Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan emekli öğretmenlere sürpriz bir ziyaret yaptı. Öğretmenler Günü nedeniyle yapılan ziyarette öğrenciler, emekli öğretmenlere yakın ilgi gösterdi, hal ve hatırlarını sordu. Emekli öğretmenlerin 'Öğretmenler Günü'nü kutlayan öğrenciler, onlara moral verdi.

Öğrenciler ve öğretmenlerin fotoğraf çektirmelerinin ardından ziyaret son buldu. - SAMSUN

Kredi Yurtlar Kurumu, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

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