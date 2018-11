Huzurevindeki Emekli Öğretmenlerden 24 Kasım Mesajları

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:08



YAŞAMINI Ankara Seyranbağları Huzurevi'nde sürdüren emekli öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla duygu, düşünce ve anılarını DHA ile paylaştı.Köylerde 18 yıl öğretmenlik yaptığını söyleyen Muharrem Kaya (69) "En son Ankara'ya geldim. Ankara'da 8 sene öğretmenlik yaptım ve daha sonra emekli oldum. Öğretmenler Günü çok anlamlı bir kutlama. Dilerim ki Türkiye'deki bütün öğretmenlerimiz de bu anlamlı günü güzel geçirirler. Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarım" dedi.'SESSİZ BİR SINIFTAN DAHA KORKUNÇ BİR ŞEY YOKTUR'Emekli Almanca öğretmeni Ayten Günaydın da (79), "Öğretmenliğimin son zamanlarını Kuşadası'nda yaptım. Kuşadası'nda o zaman 2 okul vardır. Biri turizm okulu diğeri ortaokul ve liseydi. Hepsinin Almanca derslerine o zaman ben giriyordum. Ortaokul öğrencilerim küçük olduğu için onları da çok seviyordum. Şöyle bir anım var: Teneffüsler 5'er dakika. Çocuklar bir lokma simit ya da kurabiye alıyorlar ve onu da teneffüste yiyip bitiremiyorlardı. Dersime geliyorlardı ben de 'çocuklar oturun ve yemeklerinizi yiyin ondan sonra dersi yaparız' diyordum. Bu da onların daha çok hoşlarına gidiyordu.Biz de zamanında ilkokul öğretmenimizi çok severdik. Sonraki öğretmenler çok kuralcı geldi bana. Bizimle o zaman aynı seviyelere inmiyorlardı. Sessiz bir sınıftan daha korkunç bir şey yoktur. Hiç sesimizi çıkaramadık. Ama şimdi gördüğüm kadarıyla artık öyle değil" diye konuştu.'BİZİM ZAMANIMIZDA KITLIK VARDI'36 sene öğretmenlik yapan ve çalıştığı bu süre boyunca Anadolu'nun doğusundan kuzeyine her yere gittiğini belirten emekli öğretmen Kemal Atman (80) ise, "Eskiden öğrenciler biraz daha çalışkan ve saygılıydı. Öğretmenler de o zaman daha çok çalışıyordu. Bizim zamanlarımızda Anadolu'da kıtlık vardı. Her şey yeni yeni gelişiyordu. Atatürk'ün sayesinde geliştik, sağ olsun. O'nu rahmetle anıyorum. Türkiye'deki öğretmenlerin de öğretmenler gününü kutluyorum, ölen öğretmenlerimize de Allah rahmet eylesin. Memleketimizin geleceği hep öğretmenlerimize bağlı. Gelecekten umutluyum, ülkemizin öğretmenlerinden çok şey bekliyorum" şeklinde konuştu.'ATATÜRK OLMASAYDI BUGÜNKÜ TÜRKİYE OLMAZDI'Emekli öğretmen Mustafa Şen (92) ise, "Bana göre öğretmenliği az yaptım. Zamanında sağ-sol olaylarının yaşandığı o dönemde beni fikir ayrılığı yüzünden 51 yaşında emekliye ayırdılar. En büyük ızdırabım odur. Anıtkabir Atatürk için hazırlanırken ben öğrenciydim. Her fırsatta o zaman işçilerin arasına karışıp mümkün olduğu kadar bir şeyler yapmaya çalıştım. Onlarla taş taşıdım. Atatürk olmasaydı bugünkü Türkiye olmazdı. Atatürk'e 'Yoksun yokluğunun acısı içimde bir yara, bir başka sevdayla kavrulur gönlüm sadece 10 Kasımlar'da değil öksüzlüğüm, zamana sığmayan bir acıdır bunu anlatamam' diye yazdığım bir şiirim de var" diye konuştu.- Ankara