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Huzurevlerinde yatılı sisteme geçildi

Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından huzurevlerinde koronavirüs önlemleri kapsamında yatılı sisteme geçildi.

02.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:57
Huzurevlerinde yatılı sisteme geçildi
Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından huzurevlerinde koronavirüs önlemleri kapsamında yatılı sisteme geçildi. Buna göre çalışanlar 3 grup halinde 10'ar gün huzurevlerinde yatılı olarak kalacak.

Muğla'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevlerinde koronavirüs önlemleri arttırıldı. İlk olarak huzurevi yaşlılarının dışarı çıkması yasaklanmıştı. Salgının Türkiye 'de artmasıyla birlikte önlemler de arttırıldı. Son uygulama ile huzurevi personeli gruplara bölündü. Yeni uygulama ile çalışanlar 3 grup halinde 10'ar gün huzurevlerinde yatılı olarak kalacak. Son uygulama ile İl Müdürlüğüne bağlı hizmet vermekte olan Muğla Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Müdürlüğü, SHÇEK Fethiye Belediyesi Huzurevi Müdürlüğü, Fethiye Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Milas M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ile Özel kuruluşlarda çalışan tüm personel 3 grup halinde 10'ar gün kuruluşlarda yatılı olarak kalacak. Ardından 20 gün izin yaparak evlerinde kalacaklar. Bakım Personeli, Temizlik Personeli, Hemşire, Meslek elemanları dahil tüm görevliler, çalıştıkları 10 günlük süre boyunca kurumlarından çıkmayacak. Personelin tüm ihtiyaçları bu 10 günlük süre içinde müdürlük tarafından karşılanacak. - MUĞLA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Fethiye, Türkiye, Muğla, Güncel
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