Menü
Haberler ›› Güncel ››Huzurevlerine ziyaretçi yasağı - Güncel

Huzurevlerine ziyaretçi yasağı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında huzurevlerine ziyaretçi yasağı geldi.

13.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:03
Huzurevlerine ziyaretçi yasağı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında huzurevlerine ziyaretçi yasağı geldi.

Özel huzurevlerinden yapılan duyuruda, "Koronavirüse yönelik tedbirler doğrultusunda, yüksek risk grubundaki yaşlılarımızı korumak adına, huzurevlerini ziyaretler bakanlık tarafından yasaklanmıştır. 14-24 Mart tarihleri arasında kurumlarımıza ziyaretçi alınmayacaktır"  denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Güncel
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü Güncel
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek Güncel
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi Güncel
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı Güncel
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı