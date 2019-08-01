Haberler» Güncel» Haber

Huzurlu bir bayram için çalışmalar devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi'nde ilçe belediyelerinin katılımıyla Kurban Komisyonu toplantısı yapıldı ve hazırlıklar gözden geçirildi.

01.08.2019 11:31 Huzurlu bir bayram için çalışmalar devam ediyor
Büyükşehir Belediyesi'nde ilçe belediyelerinin katılımıyla Kurban Komisyonu toplantısı yapıldı ve hazırlıklar gözden geçirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı'nın huzurlu bir şekilde idrak edilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu amaçla oluşturulan Kurban Komisyonu bir kez daha toplandı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyeleri ile eş güdüm halinde çalışmaları sürüyor. Kurban ibadetinin sağlıklı bir şekilde yapılması ve Kurban Bayramı'nın huzurlu bir şekilde idrak edilmesi amacıyla oluşturulan Kurban Komisyonu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk başkanlığında toplandı. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediyelerinin ilgili yöneticileri katıldı.

Kurban Komisyonu'nda; Kurban Bayramı nedeniyle alınması gereken tedbirler, hayvan satım ve kesim yerleri ile ilgili yapılacak çalışmalar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilecek veterinerlerin yapacakları faaliyetler, hayvan satım ve kesim yerlerinin temizliği ve düzeni gibi konular ele alındı. - KAYSERİ

Kurban Bayramı, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:19   Akdeniz Belediyeler Birliğinden, 'Birlikten kuvvet doğar' mesajı
13:19   Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola'ya daha kapsamlı müdahale çağrısı
13:19   Kuyuya düşen 4 koyun ve 1 oğlağı itfaiye kurtardı
13:19   Gaziantep'teki müzelere ilgi
13:18   Ayakkabı kutusunda 3 günlük bebek cesedi bulundu
13:18   SESOB Başkanı Köksal, Başsavcı Uğurlu'yu ziyaret etti
13:17   Büyükşehir trafik levhalarını yeniledi