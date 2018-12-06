06 Aralık 2018 Perşembe 12:43



06 Aralık 2018 Perşembe 12:43

Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kentte "huzurlu parklar ve okul önleri" uygulaması yaptı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, huzurun ve kamu düzeninin devamının sağlanması, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülmesi maksadıyla parklar, bahçeler, metruk binalar ile okullar ve çevrelerinde Türkiye geneli ile eş zamanlı olarak huzurlu parklar ve okul önleri uygulaması gerçekleştirildiği belirtildi.Mardin ve ilçelerinde 142 ekip ve 401 görevlinin katıldığı, 3 aşamalı olarak yapılan uygulamalarda, özellikle öğrencilerin okullara giriş ve çıkış saatlerinde okul önleri ve çevrelerinde olmak üzere halkın yoğun olarak bulunduğu park, bahçe, alışveriş merkezi gibi yerler ile metruk binalarda kontrollerin yapıldığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:"Uygulamalarda, 125 umuma açık iş yeri, 156 okul önü, 76 park ve bahçe, 213 araç ve 2 bin 192 şahıs sorgulanmış olup, arandığı tespit edilen 9 şahıs yakalanmış, 1 iş yerine gerekli yasal işlem yapılmış, 2 araca 470 lira ve 4 okul servisine 1 bin 386 lira cezai yaptırım uygulanmış, ayrıca yapılan kontrollerde toplam 22 gram kubar esrar ile yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı."