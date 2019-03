Kaynak: AA

Anadolu Ajansının (AA), İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşların iradesinin teröre teslim edildiği belediyelere yapılan görevlendirmelerin ardından yaşanan olumlu gelişmeleri anlatan "Huzurlu Şehirler" kitabı, Şanlıurfa 'nın Halfeti Suruç ve Viranşehir ilçe belediye başkan vekilleri tarafından da takdirle karşılandı.Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tarık Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,5 yıl önce yapılan görevlendirmenin ardından başlattıkları hizmet seferberliğini artırarak yürüttüklerini söyledi.Halka sunulan hizmetlerin özellikle AA tarafından sık sık kamuoyu gündemine taşındığını belirten Açıkgöz, bu sayede tüm kayyumların hizmetlerinin halka duyurulduğunu belirtti.AA tarafından yayımlanan "Huzurlu Şehirler" kitabını incelediğini ifade eden Tarık Açıkgöz, şöyle devam etti:"AA tüm görevlendirme yapılan belediyelerin çalışmalarını hassasiyetle takip ediyor. 'Huzurlu Şehirler' kitabı gerçeğin aynası olmuş. Halkın özlemini çektiği hizmetler kitapta çok iyi bir şekilde aktarılmış. AA tarafından tüm kayyumların çalışmalarının bu şekilde kitaplaştırılması bizim için çok anlamlıdır. Özellikle Suruç'ta yapılanlar konusunda bu kitap ve diğer kayyumlar tarafından yapılan hizmetler tüm halkımıza sunulmuştur. Gerçekten Doğu ve Güneydoğu'da bu anlamda yapılan faaliyetlerin görülmesi çok güzel olmuş. Kitapta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."Açıkgöz, kitabın gelecek yıllarda insanlara yol göstermesi ve bu süreçte yapılan faaliyetlerin anlatılması bakımından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Huzurlu Şehirler kitabı tarihe tanıklık ediyor. Bu kitap sayesinde görevlendirme yapılan her yerdeki çalışmalar tek bir kitapta rahatça görülebiliyor." dedi."Hizmetleri çok iyi yansıtıyor"Bozova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zekeriya Göker de görevlendirmenin yapıldığı günden itibaren vatandaşa kaliteli hizmet sunma gayretiyle çalıştıklarını dile getirdi.Kitapta, belediye hizmetlerinin AA tarafından güzel bir şekilde özetlendiğini gördüklerini vurgulayan Göker, "Yaklaşık bir yıl önceki çalışmalarımız kitapta yer almış. Şu an ilçede, kitapta olan hizmetler katlanarak arttı. Kitap, gerçekten huzura kavuşan şehirlerdeki hizmetleri çok iyi yansıtıyor. Halkın, 'belediyeciliğin ne demek olduğunu gördüğü' bir kitap yayınlanmış." diye konuştu."Değişimin belgesidir"Halfeti Belediye Başkan Vekili Şeref Albayrak ise tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Halfeti'nin görevlendirme sayesinde hak ettiği hizmetlere kavuşmaya başladığını belirtti.Vatandaşın kitap sayesinde hem kendi ilçesini hem de aynı durumdaki diğer ilçelerde yürütülen hizmetleri tek bir kitapta görme imkanı bulduğunu anlatan Albayrak, "AA tarafından çıkarılan bu kitap, görevlendirme dönemindeki değişim ve dönüşümün en net kanıtıdır. Terörün izlerinin kaliteli belediyecilik hizmetleriyle değişiminin belgesidir. Kamu kaynaklarının nerelere nasıl kullanıldığının göstergesidir. Daha önce terörist cenazeleri taşıyan belediye araçlarının şu an halka nasıl hizmet götürdüğünün yansımasıdır." şeklinde konuştu."Geçmişe dönüp bakan kitapta hizmeti görecek"Viranşehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Dereci de ilçede yaklaşık 2,5 yıldır tarihe geçecek hizmet atağı görüldüğünü söyledi.Daha önce adeta borç batağında olan belediye bütçesinin görevlendirmeyle yüzde 25 artırıldığına dikkati çeken Dereci, "Çok yoğun ve hızlı bir tempoyla ilçede hizmet seferberliği yürütülüyor. Viranşehir'de artık terörün değil belediyenin eserleri hayat buldu. Belediyemizin kaynakları vatandaşımızın emrine sunuldu. AA bu kitapta ilçemizdeki değişimi çok iyi bir şekilde göstermiş. Bu kitap yıllarca ilçemizdeki kütüphanelerde kalacak. İnsanlar geçmişe dönüp baktığında kitapta hizmeti görecek. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.