Huzurlu ve Mutlu Bir Kış İçin 8 Tavsiye

Soğuk havaların gelmesiyle kendinizi mutsuz ve huzursuz hissedebilirsiniz. Genelde havaların kapalı ve kasvetli olması sizi bu durumuma sürükleyebilir. Eğer kış aylarında daha mutlu ve huzurlu hissetmek istiyorsanız paylaştığımız tavsiyelere uyabilirsiniz. Bu tavsiyeler ruh halinizi değiştirebilir ve sizi olduğunuz kötü bir durumdan uzaklaştırabilir. İşte huzurlu ve mutlu bir kış için 8 tavsiye...Kaliteli uyuyunUyku düzeni ve kaliteli uyku gün içinde daha enerjik ve verimli olmak için çok önemlidir. Akşam erken saatte uyuyamıyorsanız bunun neden olabileceğini ve alışkanlıklarınızı gözden geçirin. Mesela, çok geç saatte kahve içmek rahat bir uyku uyumanıza engel olabilir. Gece atıştırmaları da uykuya dalmanızı ve kaliteli uyku uyumanızı zorlaştırır.Duruşunuza dikkat edinGünlük hayattaki koşuşturmalar, iş temposu duruşunuzu olumsuz etkiler. Araştırmalara göre duruşunuzun düzgün olması, omurilik sağlığı için önemli olmasının yanı sıra psikoloji için de son derece faydalıdır. Her zaman başınızı ve omuzlarınızı dik tutun. Böylece, daha pozitif ve mutlu bir kış geçirebilirsiniz.Telefona biraz ara verinGünümüzde çoğu kişi her anın fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşmak istiyor. Bunu yaparken ne yazık ki anın ve arkadaşlarla sohbetin keyfini çıkaramıyor. Daha mutlu anlar için her dakika telefonla ilgilenmekten vazgeçin. Biraz telefonsuz yaşamak size bir şey kaybettirmez. Gün boyu telefonsuz, bilgisayarsız yaşamak size çok zor geliyorsa, en azından günün birkaç saatini teknolojiden uzak geçirmeye çalışın.Hareket edin ve sağlıklı besleninAraştırmalara göre, haftada en az 3 kez spor veya egzersiz yapmak depresyona girme riskinizi azaltıyor. Günlük hayatınızdaki hareketinizi artırın ve daha enerjik olun. Sağlıklı ve mutluluk veren besinler tüketin. Bol bol su içmeyi ihmal etmeyin. Tüm bunları yaparak sağlıklı ve mutlu bir kış geçirebilirsiniz.Sizi mutsuz eden ilişkilere son verinİlişkilerinizdeki mutsuzluk özgüveninize zarar verir. Sizi mutsuz eden kişiler yüzünden daha endişeli ve huzursuz bir ruh haline bürünebilirsiniz. Size ve fikirlerinize değer veren ve sizi mutlu eden insanlarla birlikte olmaya çalışın.Kendinize zaman ayırmayı ihmal etmeyinSürekli arkadaşlarla, aileyle vakit geçirmekten kendinize zaman ayırmayı unutuyor olabilirsiniz. Biraz düşünün ve tek başınıza yapmak istediklerinize karar verin.Oyalanmayın ve harekete geçinMutlu bir kış için sorumlulukları yerine getirmek ve harekete geçmek de çok önemlidir. Yapmanız gereken işlerin sizi strese sokmasına izin vermeyin. Oyalanmak yerine kendinizi o işler için hazırlayın. Müzik açın, dans edin, egzersiz yapın. Motivasyonunuzu yükselttikten sonra işlerinizi çok kolay bir şekilde halledebilirsiniz.Yapacaklarınızı planlayınKendinize bir yapılacaklar listesi hazırlayın. Programlı ve düzenli çalışmak hem motivasyonunuzu artırır hem de daha verim olmanızı sağlar. Aynı anda birçok işi halletmek zorunda kalmazsınız. Bunları yaparken kendinize mola vermeyi ihmal etmeyin. Mesela öğle yemeğinizi yerken işlere kısa bir ara verin. Böylece stressiz ve mutlu bir kış geçirebilirsiniz.