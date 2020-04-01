Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hyosung'dan 10 bin maske ve 10 bin eldiven desteği

Tekirdağ'daki Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (ÇOSB) faaliyet gösteren Hyosung İstanbul Tekstil firması, ürettiği 10 bin maske ve 10 bin nitril eldiveni, sağlık çalışanlarına verilmek üzere Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban'a teslim etti.

01.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:14
Hyosung'dan 10 bin maske ve 10 bin eldiven desteği
Tekirdağ 'daki Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (ÇOSB) faaliyet gösteren Hyosung İstanbul Tekstil firması, ürettiği 10 bin maske ve 10 bin nitril eldiveni, sağlık çalışanlarına verilmek üzere Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban'a teslim etti.
Firmadan yapılan açıklamada, her zaman bu ülkenin ve vatandaşının hizmetkarı olarak, gururla hem üretim hem de halka hizmet etmeye devam edileceği bildirildi.
Türkiye'nin bu virüs krizinden de güçlenerek çıkacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türkiye diğer ülkelere göre çok önceden gereken önlemleri almıştır. Fabrikamız günde 2 kez dezenfekte edilmekte, tüm çalışanlarımızın sağlık durumu Çevre ve Sağlık Birimimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Çalışanlarımız evlerinden çıkıp servislere binmeden ateşleri ölçülmekte, en ufak risk dahi göz ardı edilmemektedir. Tüm çalışanlarımız için günlük maskeler ve dezenfektan temin edilmektedir."
Kaymakam Abban da firma yetkililerine teşekkür ederek, "Teslim edilen eldiven ve maskelerin biner adetini Kaymakamlık personeli için Kaymakamlığa, geriye kalan 9 bin maske ve 9 bin eldiveni ise sağlık çalışanlarının kullanımı için Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimliğine teslim edilecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi, Selami Abban, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Hyosung'dan 10 bin maske ve 10 bin eldiven desteği - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 880 bini aştı Haberler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 880 bini aştı
Sorumsuzluğun böylesi! Korona denetiminden kaçıp ters yöne girdi Haberler
Sorumsuzluğun böylesi! Korona denetiminden kaçıp ters yöne girdi
Fotoğraf bugün çekildi! Haberi alan tedbiri hiçe sayıp kuyruğa girdi Haberler
Fotoğraf bugün çekildi! Haberi alan tedbiri hiçe sayıp kuyruğa girdi
Ev sahibi, bahçesine düşen otomobili uçak sandı Haberler
Ev sahibi, bahçesine düşen otomobili uçak sandı
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Haberler
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
ABD’li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu iyiye gitmeyecek Haberler
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu iyiye gitmeyecek
ASFED Başkanı sektör çalışanlarını koronavirüs salgını konusunda uyardı Haberler
ASFED Başkanı sektör çalışanlarını koronavirüs salgını konusunda uyardı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:15: Gercüş'te sel ve heyelan - Haber 17:15: Karantinaya alınan köyde yoğun önlemler sürüyor - Haber 17:14: Özel yurtların sıkıntılarının çözümü için destek talebi - Haber 17:14: Giresun Valisi Sarıfakıoğulları'ndan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek - Haber 17:14: Ordu'da kaçak üretilen 90 bin maske ele geçirildi - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:06: ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu - Haber 16:03: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak - Haber 15:55: Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu - Haber 15:39: Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi - Haber 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 14:41: Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın - Haberler