HyperX'ten yeni tasarıma sahip FURY DDR4 ve FURY DDR4 RGB bellekler

Kingston Technology Inc'in oyunculara yönelik bölümü olan HyperX, FURY DDR4 RGB modelini ve FURY DDR4 serisinin yeni tasarımını duyurdu. Yeni bellek kitleri otomatik Plug N Play1 hız aşırtma işleviyle birlikte geliyor. HyperX, hızlı ve yüksek performans sunan belleklere ihtiyaç duyan kullanıcılar için seriye 64 GB 3466 MHz'e kadar uzanan 3 model ekliyor.



Intel ve AMD'nin en yeni platformlarıyla uyumlu, uygun fiyatlı ve yüksek performanslı yeni FURY DDR4 ve FURY DDR4 RGB modelleri; standart DDR4 1,2 V ayarlarında otomatik hız aşırtma imkanı sunan Plug N Play özelliğine sahip. Yeni FURY modellerinde ayrıca, Intel'in en yeni platformu için optimize edilmiş Intel XMP'ye hazır profiller yer alıyor.



HyperX FURY DDR4 RGB, akıcı RGB aydınlatma efektlerine sahip bir LED çubuğuyla donatılıyor. HyperX Infrared Sync'ten yararlanan üründe modüller kablosuz olarak senkronize olabiliyor. Bellek, anakart üreticilerinin ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion ve MSI Mystic Light Sync gibi aydınlatma kontrol yazılımlarıyla uyumlu çalışıyor. Yazılım ve anakart uyumu hakkında ek bilgiler ilgili iş ortaklarının web sitelerinde bulunabiliyor.



"HyperX ekibi olarak, sistemleri için en yüksek performansı arayan yeni nesil PC meraklılarına FURY DDR4 ve FURY DDR4 RGB serisini sunmaktan dolayı mutluyuz." diyen HyperX DRAM İş Birimi Müdürü Kristy Ernt, sözlerini şöyle sürdürüyor: "HyperX DDR performansını, tamamen kişiselleştirilebilen RGB stilini ve yenilenen tasarımı birleştiren bu modeller kullanıcılara en uygun çözümü sunuyor."



HyperX FURY DDR4, düşük CL15-CL16 bekleme süreleri ve yüksek frekanslarla oyunculara avantaj sağlıyor. FURY DDR4 RGB, 8 GB ve 16 GB kapasiteli tek modüller ve 16 GB, 32 GB ve 64 GB kapasiteli ikili ve dörtlü kitler halinde bulunuyor.



Hız için fabrikada yapılan testlerden yüzde yüz oranında geçen, güvenilir FURY DDR4 bellekler üstün performans ve dayanıklılık sunuyor.



HyperX, "We're All Gamers" sloganını ciddiye alıyor. PC'de, mobil cihazlarda veya konsolda, arada sırada oyun oynayan biri ya da profesyonel bir oyuncu olsun; tasarlanan her bir oyuncu kulaklığı, klavye, mouse, mousepad veya bellek modülü ile beklentileri aşmayı hedefliyor.



Bulunabilirlik

HyperX FURY DDR4 ve HyperX FURY DDR4 RGB, HyperX'in perakende ve e-ticaret mağaza ağında bulunabiliyor. HyperX DDR4 ve dünya genelinde piyasaya çıkış durumu hakkında daha fazla bilgi için: https://hyperx.gg/HXTRRAMPR



HyperX PnP bellekler, çoğu DDR sisteminde üreticinin sistem BIOS'unda izin verdiği en yüksek hızda çalışabilir. PnP özelliği, üreticinin BIOS'ta izin verdiği sistem bellek hızını artıramaz. AMD Ryzen sistemleri, FURY kullanıldığında JEDEC varsayılan hızda/gecikme süresiyle açılır. Fabrika hız aşırtma hızını etkinleştirmek için BIOS'ta Profile 1 seçilmelidir.



Aydınlatma HyerX NGENUITY yazılımıyla veya anakartın RGB kontrol yazılımıyla özelleştirilebilir. Üçüncü taraf yazılımıyla RGB özelleştirme desteği değişiklik gösterebilir.



3Plug N Play yalnızca 2400MHz ve 2666MHz hızlar için uygulanır.



HyperX FURY DDR4 RGB Teknik Özellikler:

Kapasiteler



Tek: 8GB, 16GB

2'li kit: 16GB, 32GB

4'lü kit: 32GB, 64GB

Frekanslar: 2400MHz, 2666MHz, 3000MHz, 3200MHz, 3466MHz

Gecikme Süreleri: CL15, CL16

Voltaj: 1,2V, 1,35V

Çalışma Sıcaklığı: 0°C ila 70°C

Boyutlar: 133,35 mm x 41,24 mm x 7 mm



HyperX FURY DDR4 Teknik Özellikler:



Kapasiteler

Tek: 4GB, 8GB, 16GB

2'li kit: 8GB, 16GB, 32GB

4'li kit: 16GB, 32GB, 64GB

Frekanslar: 2400MHz, 2666MHz, 3000MHz, 3200MHz, 3466MHz

Gecikme Süreleri: CL15, CL16

Voltaj: 1,2V, 1,35V

Çalışma Sıcaklığı: 0°C ila 85°C

Boyutlar: 133,35 mm x 34,1 mm x 7,2 mm