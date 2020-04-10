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Hyundai Assan'dan "Şimdi Al 3 Ay Sonra Öde" fırsatı

Hyundai Assan, bugünlerde yaşadığımız zor dönemde tüketicilere özel hizmetleriyle destek olmaya devam ediyor.

10.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:32
Hyundai Assan'dan
Hyundai Assan, bugünlerde yaşadığımız zor dönemde tüketicilere özel hizmetleriyle destek olmaya devam ediyor.



Nisan ayı boyunca geçerli olacak satış kampanyasında şimdi al daha sonra öde imkanı sunuluyor. İstediği Hyundai modelini hemen teslim alan müşteriler, kredi ödemelerini 3 ay sonra ödemeye başlayacaklar.

Hyundai Assan, müşteri gruplarına da yönelik ek bir satış destek uygulaması da sunuyor. Özel satış destek aktiviteleri kapsamında; tıp doktorları, diş hekimleri, hemşireler, veterinerler, eczacılar, tıbbi sekreter, özel ve devlet hastanelerinde çalışan kadrolu sağlık personelleri, Elantra, KONA ve Tucson modellerinde geçerli, yüzde 2'ye varan nakit indirimi elde edecekler. Mevcut kampanyalara ek olarak yapılan bu özel satış indiriminden sağlık çalışanlarının birinci dereceden yakınları (eşler, çocuklar, anne ve baba) da yararlanabilecek. Hyundai Assan ayrıca, esnafa ve çiftçilere de destek olmayı unutmuyor. Vergi levhalı ve çiftçi belgeli kişiler, H100 modelinde yüzde 2 indirim hakkına sahip olacaklar.

Satış sonrasındaki hizmetlerini de genişleten Hyundai Assan, garanti sürelerinde değişikliğe gidiyor. Yeni hizmet kapsamında, 1 Mart-30 Mayıs 2020 tarihleri arasında garantisi biten binek araçların garanti kapsamındaki ücretsiz onarımlarını, 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıyor. Bu uygulama, 5Yıl/100.000 km olan mekanik garanti uzatımında gerçekleştiriliyor.

Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan müşterilerine "Kapınızdaki Servis" uygulamasıyla da hizmet veren Hyundai Assan, bu uygulamasını Nisan ayı boyunca sürdürecek. Evlerden alınarak bakımları yapılan Hyundai marka araçlar, daha sonra ücretsiz dezenfekte edilerek sahibine güvenli bir şekilde teslim edilecek.

Yeni hizmetler ile ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, "Otomotiv sektöründeki Satış ve Satış Sonrası Hizmetler, Koronavirüs salgını nedeniyle oldukça önem kazandı. Yapılan yeni uygulamaların amacı, sosyal mesafeyi korumak ve salgının yayılmasını önlemek. Böylelikle, olabildiğince az temasta bulunarak sağlığımızı da riske atmamış oluyoruz. Hyundai de global olarak koronavirüs karşısında sosyal mesafe vurgusu yapmak adına logosunu güncelledi. Markamızla müşterilerimiz arasındaki dostluğu ve memnuniyeti temsilen tokalaşan iki insan figürlü logomuz, bir müddet el temasından kaçınmayı simgeleyecek. Biz de Hyundai Assan olarak evlerinden çıkmayan müşterilerimize en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Bizim için canla başla çalışarak büyük fedakarlık yapan sağlık çalışanlarımıza, esnafa ve çiftçilerimize de sıfır kilometre araç satışlarımızda özel indirimler yapıyoruz. Bu yeni kampanyamız ile bir anlamda kendilerine Türk halkına karşı gösterdikleri emekler için teşekkür etmek istiyoruz " dedi.

Kaynak: Carmedya.com

Etiketler: Hyundai Assan, Otomobil
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