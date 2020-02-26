Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!

Dört halifeden en sonuncusu olan Hz. Ali, Müslümanların en çok hürmet ettiği manevi şahsiyetlerden birisidir. Hz. Muhammed'e ilk inananlardan olmuş, cesareti ve bilgeliği ile toplumda saygın bir yer edinmiştir. İslam kültüründe birçok menkıbe, şiir ve edebi metine konu olan Hz. Ali, aynı zamanda kendi dilinden dökülen nasihat dolu sözleriyle de meşhurdur. Hz. Ali'ye ait sözleri bu yazımızda sizlerle paylaşacağız.

HZ. ALİ'DEN BİLGELİK VE HİKMET DOLU SÖZLER!

"Düşündürücü ve hikmetli sözlerle ruhlarınızı dinlendirin! Zira bedenlerin yorulduğu ve zayıfladığı gibi ruhlar da yorulur."

"Allah seni hür yarattı, tamah seni kul etmesin. "

"İnsanlar bilmedikleri şeyin düşmanıdır."

"Ahlak ve fazilet aklın dışarıdan görünüşüdür. "

"KaIp kör oIduktan sonra, gözIerin görmesinde hiçbir fayda yoktur. "

"Üç şeye riayet eden mesut oIur: Nimet uIaştığında şükretmek, rızık kesiIdiğinde mağfiret diIemek, sıkıntıya düştüğünde çok Ia havIe veIa kuvvete iIIa biIIah demek. "

"Cennet cömertlerin, cehennem cahillerin yeridir."

"AsıI yetimIer anadan babadan değiI iIim ve ahIaktan yoksun oIanIardır. "

"Dili tatlı olanın kardeşi çok olur."

"Özrü tekrar etmek, günahı hatırlatır."

Hz. Ali

"Sızlanmak, sabretmekten daha yorucudur."

"Belâ esnâsında sızlanmak, sıkıntıyı daha da artırır."

"En büyük düşman, hilesi en gizli olandır.

"Cimrilik, bütün kötülükleri ve ayıpları kendinde toplayan bir vasıftır."

"Âlimlere: "Niçin öğretmediniz?" sorusu sorulmadan, cahillere: ''Niçin öğrenmediniz?'' sorusu sorulmayacaktır."

"Zayıfları ziyaret etmek alçak gönüllülüktendir. "

"Ben öyle bir insan istiyorum ki; iktidarda iken halktan biri sanılsın, halktan biri iken iktidar sahibi. "

"Seni inciten kimse özür dilerse, affet. Kin tutma. "

"Haksız kazanç ve ahlaksızlıklara düşmemeleri için memurlarınıza yeterince maaş ödeyiniz. "

Hz. Ali Lafzı

"İki yüzlü çıkarcı insanlardan uzak durmak çok zordur. Onlar yapmacık sevgilerini gösterip içlerinde kötülüğü saklarlar. Onları hoşnut tuttuğun sürece sana sevgi duyarlar ve sen bir şeyler verdikçe mutlu olurlar. "

"Her nimete kavuştuğunda 'Elhamdülillah' de, nimetler ziyadeleşir. Rızık ve maişet sıkıntısı çekersen istiğfar et, bolluğa kavuşursun."

"Söz ilaç gibidir. Azı faydalı, çoğu zararlıdır. "

"Kendini tanımayan kimse kurtuluş yolundan uzaklaşarak cehalet ve sapıklık yoluna giriverir "

"Öfke kötü bir arkadaştır. Kusur ve çirkinlikleri açığa çıkarır, insanı kötülüğe yakınlaştırıp iyilikten uzaklaştırır. "