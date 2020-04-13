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Hz. Hatice Vakfından Vefa Sosyal Destek çalışmaları için motosiklet hediyesi

Hz. Hatice Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu'na katkı için 39 motosiklet hediye etti.

13.04.2020 22:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 22:38
Hz. Hatice Vakfından Vefa Sosyal Destek çalışmaları için motosiklet hediyesi
Hz. Hatice Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu'na katkı için 39 motosiklet hediye etti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Hz. Hatice Vakfının, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine motosiklet hediye ettiğini belirtti.
Yerlikaya, bağışlanan 39 motosikletin her ilçeye birer adet olmak üzere teslim edildiğini aktararak, "İstanbul'da VEFA ekiplerimizin hızına hız katacak motosikletler için, Vakıf Başkanı Alpay Tarhan'a ve tüm vakıf yönetimine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, İstanbul Valisi, İstanbul, Twitter, Güncel
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