Hz. İsa'nın 13. Yüzyıla Ait Çarmıh Tablosunun Ele Geçirilmesi

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Kayseri'de ele geçirilen, Hz. İsa'nın çarmıha gerilişi ve onu üzüntüyle izleyen havarilerinin resmedildiği 13. yüzyıla ait tablo koruma altına alındı.Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün tarihi eser kaçakçılığı suçlarına yönelik çalışmada ele geçirilen tabloyla ilgili incelemeler devam ediyor.Dünyadaki nadir eserlerden olduğu ve yurt dışına kaçırılarak satılacağı değerlendirilen tablo, Kayseri Müzesi tarafından koruma altına alındı.Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu heyeti tarafından tabloyla ilgili yapılacak detaylı teknik incelemenin ardından rapor hazırlanması bekleniyor.Piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu ileri sürülen tabloyla ilgili gözaltına alınan ve dış ticaret işiyle uğraştığı öğrenilen M.N.T'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.Dün bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 13. yüzyıla ait 200 santimetreye 140 santimetre ebatlarında, Hz. İsa'nın çarmıha gerilişi ve onu üzüntüyle izleyen bir kadın ve iki erkeğin resmedildiği, üzerinde Latince ve İbranice yazılar bulunan tablo ele geçirilmiş, M.N.T. gözaltına alınmıştı.