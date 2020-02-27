Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği haçı muhafaza eden taş sandık bulundu (2)

KAZI BAŞKANI PROF. DR. KÖROĞLU: ÇOK ÖNEMLİ ESERLER BULUNDU

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında bugüne kadar on binlerce eser ortaya çıkarıldığını açıkladı. Prof. Dr. Köroğlu, kazı çalışmaları sırasında Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği haçın bir parçasını içinde muhafaza ettiği tahmin edilen taş sandığın da bulunduğunu belirterek "Tüm bunlar gösteriyor ki Balatlar bölgesinde 5'inci ve 6'ncı yüzyıllarda önemli bir kilise var ve bu kilise, ziyaret edilen bir hacılık merkezidir. Balatlar bölgesinde aslında bu iki eser yok, bunların dışında da çok önemli eserler bulundu. 5'inci ve 6'ncı yüzyıllara ait döşeme mozaikler bulundu. Bu mozaikler de en az bu taş sandık kadar önemlidir. Daha sonraki yüzyıllara ait oda mezarlar da bulundu. Bu mezarlar da benim için çok önemli. Bu oda mezarlar daha varlıklı insanlara ait. Ayrıca 18'inci ve 20'nci yüzyılları arasındaki Rum Ortodoks inancına sahip din adamlarına ait mezarlar da gün yüzüne çıkarıldı. Bu din adamlarının bazıları çok üst düzey ve bu din adamları tören kıyafetleriyle gömülmüşlerdi ve yarı oturur vaziyettelerdi. Bu oturuş şekli, Hz. İsa yeniden yeryüzüne indiğinde saygı ifadesiyle hemen kalkmak içindir. Öte yandan din adamlarının kıyafetleri ve diğer aksesuarları (kemer, yüzük, toka, düğme, ayakkabı, terlik, çorap) çürümemişti, parçalar halinde bulduk. Bulunan eserler, da gerekli izinler alındıktan sonra laboratuvarda incelenmek ve onarılmak üzere İstanbul'a getirildi" dedi.

'MERYEM ANA'YA ADANMIŞ BİR MANASTIR MEVCUT'

Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, Balatlar için Mitridat'ın sarayı denildiğini belirterek, "Fakat buranın saray olduğuna dair şu an için bir buluntu yok. Burası Roma dönemine ait büyük bir hamam kompleksidir. Fakat Sinop Müzesi'nin yaptığı arkeolojik kazılarda çok zengin Roma dönemine ait mozaikleri bulundu ve bu alan Balatlara çok yakın. Bu mozaikli alan saraysa, diğer bölümler sarayın bahçesi olabilir. Çünkü Pontus Krallığına ait Helenistik kalıntılar da, Balatlar'da yapılan kazı çalışmaları sırasında bulundu. Efsaneler, aslında özünde gerçek bir payda içerebilir. Bu sarayın, Pontus Kralı Mitridat'ın sarayının bir parçası olması mümkündür. Fakat Roma hamamı yapılırken büyük ihtimalle bu sarayın bazı bölümleri kaldırıldı ve hamam inşa edildi. O nedenle kazı çalışmaları sırasında küçük buluntular ortaya çıkıyor. Yeni kazı çalışmaları yapıldıkça büyük Roma yapısının diğer bölümleri de gün ışığına çıkacak. En sonunda restorasyon çalışmaları yapılacak ve tüm çalışmalar tamamlandığında belki Karadeniz'in en büyük Roma hamamı burada olacak. Bu alanda geç Roma dönemine ait önemli bir hamam yapısı var. Çünkü boyutu itibariyle bir imparatorluk hamamı. Toprak altında çıkacak çok fazla bölüm var. Bu yapı için 5'inci ve 6'ncı yüzyıllar çok önemli. Çünkü Hıristiyanlık serbest bırakılmış ve resmi din olmuştur. Bu süreçten sonra hamamın bazı bölümleri yeni dine hizmet etmek için kilise ve manastıra dönüştürülmüş. Bu yapı daha sonra 13'üncü yüzyılda parlak bir dönem yaşıyor, bu dönemde de Selçuklular bölgeye egemen oluyor ve yapının bazı bölümlerini Hıristiyanlara bırakıyor. 18'inci ve 20'ncı yüzyılları arasında yine Sinop'un yerli Rum Ortodoks cemaatinin kullandığı ve Meryem Ana'ya adanmış bir manastır mevcut" ifadelerini kullandı.