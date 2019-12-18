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Hz. Mevlana 'Aşkın Gözyaşları' adlı tiyatro oyunuyla anıldı

Sultangazi Belediyesi, Hz. Mevlana'nın ölümünün 746. Vuslat Yıl Dönümünde Şeb-i Arus etkinliği düzenledi.

18.12.2019 08:57 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:02Hz. Mevlana 'Aşkın Gözyaşları' adlı tiyatro oyunuyla anıldı
Belediyesi, Hz. Mevlana'nın ölümünün 746. Vuslat Yıl Dönümünde Şeb-i Arus etkinliği düzenledi. Etkinlikte sahnelenen 'Aşkın Gözyaşları' adlı tiyatro oyunu katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Sultangazi Belediyesi, Hz. Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla Şeb-i Arus etkinliği düzenledi. Sultangazi İlim Yayma Cemiyeti Konferans salonunda düzenlenen programa Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, eşi Tuğba Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte yazar Sinan Yağmur tarafından kaleme alınan, Tebrizli Şems ile Mevlana'yı anlatan "Aşkın Gözyaşları" isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tiyatro oyunu, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

"Sultangazi büyük teveccüh gösterdi"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bugün vuslatın 746. yılı vesilesiyle Mevlana'yla Şems-i Tebrizi'nin aşkını sanatçılarımız tiyatro olarak sergilediler. Sultangazi'mizin güzide insanları da çok güzel ilgi gösterdiler. Bugün bu tiyatroyu hep beraber temaşa eğledik. Kültür esasında hayatımızın ve medeniyetimizin bir parçası ve tiyatro da bunu anlatma açısından farklı bir yöntem. Tiyatroları kültürün farklı etkinliklerini Sultangazi'de buluşturmaya devam ediyoruz. Mevlana'nın 746. vuslat yıl dönümünde böyle bir tiyatro etkinliği ile anmak istedik. Mevlana'nın düşüncelerini anlamak lazım. Mevlana'nın ne dediği, ne demek istediği, onu anlayabilmek son derece önemlidir. Onu anlama adına ve anlatma adına gayret ediyoruz. Güzel bir etkinlikle Mevlana'yı anmış olduk. Sultangazi büyük teveccüh gösterdi" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

Mevlana Celaleddin Rumi, Sultangazi, Güncel

Kaynak: İHA

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