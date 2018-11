Hz. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:38



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:38

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hz. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde bu yıl da yurt içinden ve dışından on binlerce kişinin Hazreti Mevlana'nın hoşgörü ve kardeşlik öğretileriyle bir araya geleceğini ifade etti.Toprak, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Konya'da 7-17 Aralık tarihlerinde yapılacak törenlere ilişkin bilgi verdi.Törenler kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin aksaklık yaşanmadan icra edilmesini sağlayacaklarını dile getiren Toprak, şunları belirtti:"Törenler kapsamında sema gösterileri, sergiler, tiyatrolar gibi birbirinden güzel etkinlikler düzenlenecek. İnşallah her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt içinden ve dışından on binlerce kişi Hazreti Mevlana'nın hoşgörü ve kardeşlik öğretileriyle bir araya gelecek. Hazreti Mevlana'nın öğütlerine ve eserlerine baktığımızda bireysel ve toplumsal hayatımızda çok daha huzur bulacağımız yolları gösterdiğini biliyoruz."Törenlerin "Selam Vakti" temasıyla icra edileceğini aktaran Toprak, "Selam, toplumumuzun barış içerisinde yaşaması, birbirini anlaması, kalplerin karşılıklı olarak yumuşaması ve hoşgörü için en önemli paroladır." dedi.İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar da etkinliklerin bu yıl 81'incisini düzenleyeceklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:"Müdürlük olarak törenlerde son üç yıldır farklı bir yaklaşım sergiliyoruz. Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fihi Ma Fih, Mektubat, Meclis-i Seb'a adlı eserleriyle büyük bir müellif olan mutasavvıf Mevlana'yı anma etkinliklerinde, onun eserlerinde özellikle işlediği konuları ve kavramları vurguluyoruz. İnşallah bu yıl da Mevlevi Ayin-i Şerifi, sergiler, bilimsel toplantılar, atölye çalışmaları, dinletiler, ödül törenleri, tiyatrolar, Mevlana filmleri gösterimleri ve imza günleri etkinliklerimiz olacak. Bu etkinliklerin ne zaman ve nerede yapılacağına ilişkin bilgileri de hazırladığımız kitapçıkta belirttik."Türkiye'de tüm camilerde hutbe okutulacakEtkinliklerin 7 Aralık günü Selam Vakti Yürüyüşü ile başlayacağını aktaran Yarar, şöyle dedi:"Anma törenlerini 2016 yılında 'Birlik Vakti', 2017'de 'Kardeşlik Vakti' adı altında icra etmiştik. Bu yıl da Selam Vakti temasıyla işleyeceğiz. Bu kapsamda gerçekleştirilecek programlar 23 ana başlıktan oluşmaktadır. Yani 15 sema, 15 Mesnevi dersi, 40 türbe önü buluşması, 14 sergi, 17 Türk tasavvuf müziği konseri, 15 Mesnevi sohbeti, 47 atölye çalışması, 3 bin 512 tiyatro programı olacak. Bunların dışında, sempozyum, dinleti, söyleşi gibi çeşitli etkinlikler de olacak. Toplamda 3 bin 766 program gerçekleştireceğiz. Törenlere 55 bin kişinin katılmasını bekliyoruz. Ankara ve İstanbul havalimanlarında 5 ayrı noktada törenlerin tanıtımı yapılacak. 7 Aralık cuma günü de tüm Türkiye'deki camilerimizde Hazreti Mevlana'nın öğretileri ve 'Selam Vakti' temamız hutbe olarak okutulacak."Toplantıya, Hazreti Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Bayru Çelebi'nin yanı sıra Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade de katıldı.