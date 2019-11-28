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Hz. Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne doğru

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hz. Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde toplam bin 338 program icra edileceğini belirterek, "Tiyatrolar, müzik dinletileri, paneller, konferanslar gibi Hazreti Mevlana'nın her zaman ruhlarımızda canlı kalması, onun bize...

28.11.2019 12:56 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:56Hz. Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne doğru
Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hz. Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde toplam bin 338 program icra edileceğini belirterek, "Tiyatrolar, müzik dinletileri, paneller, konferanslar gibi Hazreti Mevlana'nın her zaman ruhlarımızda canlı kalması, onun bize bıraktığı mirastan en iyi şekilde istifa edebilmemiz ve ülkemizde de dünyada da hakkıyla anlaşılabilmesi için çok güzel programlar icra edeceğiz." dedi.
Toprak, Tantavi Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Konya'da 7-17 Aralık'ta gerçekleştirilecek Hz. Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne ilişkin bilgi verdi.
Etkinliklerin, geniş bir ekip tarafından bir yıl süren titiz çalışma sonucu hazırlandığını belirten Toprak, şöyle konuştu:
"Programımız çok iyi hazırlandı, icra komitemiz çok üzerinde durdu. Arkadaşlarımız zaten çok tecrübeliler, belediyelerimiz, üniversitelerimiz, vakıflarımız üzerine düşen görevleri fazlasıyla, büyük hassasiyetle yerine getirdi. Törenlerde toplam bin 338 program var. Tiyatrolar, müzik dinletileri, paneller, konferanslar gibi Hazreti Mevlana'nın her zaman ruhlarımızda canlı kalması, onun bize bıraktığı mirastan en iyi şekilde istifa edebilmemiz ve ülkemizde de dünyada da hakkıyla anlaşılabilmesi için çok güzel programlar icra edeceğiz."
"Şehrimize gelecek herkesi Mevlana'nın misafirleri olarak görüyoruz"
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da etkinliklere dünyadan ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden on binlerce misafirin geleceğini anlattı.
Törenlerin bu yıl temasının "vefa vakti" olarak belirlendiğini anımsatan Altay, "Bizler de yolu Kur'an-ı Kerim olan Hazreti Mevlana'ya olan vefamızı, onu tüm dünyaya doğru anlatarak göstereceğiz inşallah.
Etkinlikler boyunca şehrimize gelecek herkesi Mevlana'nın misafirleri olarak görüyoruz. Onları Konya'ya yakışır şekilde ağırlayacağız." dedi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar da bu yılki törenler için büyük titizlik içerisinde yaptıkları istişareler sonrası "Vefa Vakti" temasında karar kıldıklarını belirtti.
Vefa kavramının İslam'ın insanlığa armağan ettiği en değerli kavramlardan olduğunu ifade eden Yarar, şöyle konuştu:
"Hazreti Mevlana'nın dilinde vefa, öncelikli olarak kulluğun nişanesidir ve iman etmek kulluk yapmak Hakk'a vefanın gereğidir. Çünkü Allah bizi kendi zatına ve esmasına vefası hürmetine var etmiştir. Yine Mevlana'ya göre vefa idraki, bizi ölüm karşısında acziyetten ve daha başka türlü dengesizliklerden koruyan bir ahlaktır."

Mevlana Celaleddin Rumi, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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