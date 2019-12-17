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Hz. Mevlana, Şeb-i Arus etkinliğiyle anıldı

Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. sınıf öğrencileri, Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vefatının 746. yıl dönümünde düzenledikleri Şeb-i Arus etkinliğiyle andı.

17.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:33Hz. Mevlana, Şeb-i Arus etkinliğiyle anıldı
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. sınıf öğrencileri, Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vefatının 746. yıl dönümünde düzenledikleri Şeb-i Arus etkinliğiyle andı.

Merkezi Derslikler Yunus Emre Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Tuğluk, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan Hz. Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü ve düğün gecesi olarak kabul edilen Şeb-i Arus töreni etkinliği, İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinden Berkay Demir'in Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Törenin açılış konuşmasını yapan Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Öteleş, etkinlikteki amaçlarının hem Mevlana'yı anmak hem de gençlerin Mevlana ile tanışmasını sağlamak olduğunu söyleyerek, "Biz, Adıyaman Üniversitesinde Mevlana'nın ölümü Şeb-i Arus'u, yani düğün gecesi olarak sevgiliye kavuşma gecesi olarak bilinen ölüm yıl dönümünü düzenleyerek onu burada anmış olmak ve gençleri Mevlana ile tanıştırmak için bu programı düzenledik.

Esasen bugün bu coğrafyada en çok ihtiyacımız olan şey, birbirimizi anlama, sevme, hoşgörü, dayanışma, yardımlaşma, birlik ve bütünlüğe kavuşmaktır" diye konuştu.

Etkinlik, Hz. Mevlana'nın hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterisi, ney dinletisi ve şiir dinletisi ile devam etti. Güzel görüntülere sahne olan program, ilahi dinletisi ile son buldu. - ADIYAMAN

Mevlana Celaleddin Rumi, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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