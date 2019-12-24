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Hz. Mevlana Sincan'da anıldı

Sincan Belediyesi, vefatının 746. yılında büyük İslam alimi ve mutasavvıf Hz. Mevlana'yı görkemli bir törenle andı.

24.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:13 Hz. Mevlana Sincan'da anıldı
Belediyesi, vefatının 746. yılında büyük İslam alimi ve mutasavvıf Hz. Mevlana'yı görkemli bir törenle andı.

Sevgi ve barışın sembolü büyük düşünür Mevlana Celaleddin Rumi, 746. vuslat yıl dönümünde Sincan'da anlamlı bir törenle anıldı. Lale Konferans Salonunda gerçekleştirilen törende izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

Mevlana'nın vuslata erişini simgeleyen Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında Lale Konferans Salonu'ndaki programa; AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun da katıldı. Maneviyatın doruğa çıktığı anma töreninde, semazenlerin sema gösterisi Sincan halkı tarafından ilgiyle izlendi. - ANKARA

Mevlana Celaleddin Rumi, Sincan Belediyesi, Sincan, Güncel

Kaynak: İHA

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