Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hz. Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda Hz. Mevlana, Şems Tebriz ve Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsiyetlerine hakaret ettiği iddiasıyla Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan Emre G., İstanbul'da gözaltına alındı.

10.04.2020 21:09 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:09
Hz. Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda Hz. Mevlana, Şems Tebriz ve Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsiyetlerine hakaret ettiği iddiasıyla Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan Emre G., İstanbul 'da gözaltına alındı.

Emre G. adlı bir stand-upçı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda Hz. Mevlana, Şems Tebriz-ve Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsiyetlerine hakaret içeren ifadeler kullanmıştı. G.'nin ifadelerinden sonra dün harekete geçen Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoyla ilgili soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli hakkında çalışma başlatan İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Emre G.'nin Kadıköy'de olduğunu belirledi. Tespit edilen adrese baskın düzenleyen siber polisi, zanlıyı gözaltına aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen Emre G.'nin, ifadesinin savcılık tarafından SEBGİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden alınacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Mevlana Celaleddin Rumi, Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti Haberler
Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Liverpool efsanesi, koronavirüse yakalandı Haberler
Liverpool efsanesi, koronavirüse yakalandı
Bakan Koca’nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haberler
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
Haberler ›› 3. Sayfa ››Hz. Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

22:34: Vatandaşın balkon keyfi 'pes' dedirtti - Haberler 22:28: Kuşadası'nda otomobil atlara çarptı - Haberler 22:20: Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti 22:12: İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler 22:08: Gürpınar Su ürünleri Balık Hali'nde, korona virüs tedbirlerini hiçe saydılar - Haberler 22:05: Koronavirüs: Apple ve Google koronavirüs bulaşanların tespiti için ortak uygulama geliştiriyor - Haberler 21:48: Son Dakika: Hafta sonu için başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi 21:06: Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı - Haberler