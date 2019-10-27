Haberler » Güncel » 'Hz. Peygamber'in Medeniyet İnşası' konferansı

"Hz. Peygamber'in Medeniyet İnşası" konferansı

Karabükt'te "Hz. Peygamber'in Medeniyet İnşası" konulu konferans düzenlendi.

27.10.2019 15:34
Karabükt'te "Hz. Peygamber'in Medeniyet İnşası" konulu konferans düzenlendi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri ve Prof. Dr. Mustafa Karataş, konferansta yaptığı konuşmada, Müslümanların hayatlarını İslam dinine ve Hz. Peygambere uygun bir şekilde yaşamaları gerektiğini söyledi.
Karabük'ü ve Karabüklüleri yakından tanıdığını belirten Karataş, Karabük'te olmaktan memnun olduğunu dile getirdi.
Konferansa, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük Müftüsü İlyas Yılmaztürk ve vatandaşlar katıldı.

Karabük, Karataş, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:16 Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti
18:16 - ABD Başkanı Trump: "Bağdadi intihar yeleğini patlatarak kendisini ve 3 çocuğunu öldürdü"-...
18:15 Husumetli şahıslar iş yerinde dehşeti yaşattı
18:15 Beşiktaş, derbi için yola çıktı
18:09 Edirne'de asayiş
18:09 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
18:09 Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı
27.10.2019 18:20:03