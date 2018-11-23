Hz. Peygamber ve Gençlik" Konferansı Düzenlendi

Keban
Müftülüğü ve Keban İmam Hatip Ortaokulu iş birliğiyle "Hz. Peygamber ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.
Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Keban Müftülüğü ve Keban İmam Hatip Ortaokulu iş birliğiyle düzenlenen "Hz. Peygamber ve Gençlik" konulu konferans, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Salonunda yapıldı.
Baraj Camisi imam hatibi Eyyüp Işık'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İlçe Müftüsü Abdullah Temizkan'ın günün anlam ve önemini anlattı.
Keban Müftülüğü personeli Mehmet Özdemir
, Erdal Yüksel
, Ahmet Aygün
ve Eyyüp Işık sela okuduğu programda, Harput
Eğitim Merkezi görevlisi Yahya Karakuş, "Hz. Peygamber ve Gençlik" konulu sunum yaptı.
Keban Atatürk
İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerince "Peygamber" konulu şiirlerin okunduğu program sonunda, kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri, Keban Kaymakamı Ersin Tepeli
ve Belediye Başkan Vekili Selahattin Turan
tarafından verildi.
Keban