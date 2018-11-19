Hz. Peygamber ve Gençlik' Konulu Konferans Düzenlendi

Adıyaman
İl Müftülü ve Kredili Yurtlar Kurumu
İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa 'Hz. Peygamber ve Gençlik' konulu program düzenlendi.
Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye Petrolleri
Salonunda düzenlenen 'Hz. Peygamber ve Gençlik' konulu konferans verildi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ney taksimi, sinevizyon gösterimi ve Diyanet Gençlik İlahi Grubunun söylediği ilahiler seslendirildi.
Adıyaman Kredili Yurtlar Kurumu İl Müdürü Sami Köroğlu ve İl Müftüsü Mehmet Taşçı
programda Mevlid-i Nebi Haftası ile ilgili konuşma gerçekleştirdi.
Programa konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri
Uzmanı Mustafa Irmak, 'Hz. Peygamber ve Gençlik' konulu konferansta günümüz gençlerinin rol model olarak Peygamber Efendimiz ve sahabileri örnek alması gerektiğine dikkat çekti.
Gençlere değer verilmesi gerektiği noktasında tespitlere konuşmasında yer veren Mustafa Irmak, gençliğin önemsenmesi gerektiğini dile getirdi. - ADIYAMAN
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı,Yurtlar Kurumu,Adıyaman
19 Kasım 2018 Pazartesi 14:25