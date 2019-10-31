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Hz. Ukkaşa Türbesi'ndeki restorasyon çalışmaları

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven ile Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, restorasyonu süren Hz. Ukkaşe Türbesi'nde incelemelerde bulundu.

31.10.2019 18:12Hz. Ukkaşa Türbesi'ndeki restorasyon çalışmaları
Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven ile Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, restorasyonu süren Hz. Ukkaşe Türbesi'nde incelemelerde bulundu.

Güven ve Kavak, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Hz. Ukkaşe Türbesi Onarım ve Çevre Düzeni Projesi çalışmalarını yerinde inceledi.
Güven, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların 2020 Mayıs ayına kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti.
Belediye Başkanı Kavak da Hz. Ukkaşe Türbesi'nin külliyeye dönüştürüldüğünü belirterek, türbeye inanç turizmi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi geldiğini belirtti.

Güncel

Kaynak: AA

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