''I Love Kocaeli'' İle Kocaeli'yi Tanıyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Uluslararası Öğrenci Birimi, "I Love Kocaeli" Projesi ile misafir öğrencilere Kocaeli'yi tanıtmaya devam ediyor. Uluslararası Öğrenci Birimi, Kocaeli'nde eğitim gören misafir öğrenciler için Karamürsel ve Yalova'ya bağlı komşu ilçe Altınova gezisi düzenledi. Boşnak köyü olarak bilinen Altınova ilçesine bağlı Ayazma Köyünü de gezen misafir öğrencileri farklı kültürleri tanıma fırsatı yakaladılar.

KİLOMETRELERCE UZAKTA

Karamürsel ve komşu ilçe Altınova gezisi, köyleri gezmekle ile başladı. Köylüler tarafından ilgiyle karşılanan misafir öğrenciler burada kendilerine ikram edilen yiyeceklerden tattı. Bu arada Ayazma köyünde halen çok sayıda vatandaşın Boşnakça konuşması ise, grupta yer alan öğrencilerin dikkatini çekti. Ülkelerinden kilometrelerce uzakta aile şefkatini hisseden misafir öğrenciler, birbirinden eğlenceli aktiviteler yaparak bu güzel güne neşe kattı.

PROJEYİ TANITTILAR

Misafir öğrenciler, Uluslararası Öğrenci Birimi misafir öğrencilerle beraber Altınova Kaymakamlığını da ziyaret etti. Ziyaretlerde Uluslararası Öğrenci Birimi tarafından "I Love Kocaeli Proje"si detaylı olarak tanıtıldı.

I LOVE KOCAELİ PROJESİ NEDİR?

I Love Kocaeli Projesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Uluslararası Öğrenci Birimi'nin yürüttüğü önemli projelerden biri. Proje, Kocaeli'nde eğitim gören uluslararası öğrenciler için hazırlandı. Proje ile yerel yönetimlerin Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrencilerin varlığından haberdar edilmesi ve bir farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Bu sayede İzmit'in dışına çıkamayan misafir öğrencilerin tüm ilçeleri görebilmeleri ve Kocaeli'nin tüm güzelliklerini tanımaları sağlanıyor.

Kaynak: Bültenler