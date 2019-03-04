İ.m. Kayserispor - Ç. Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor
ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor
, maçın hazırlıklarına başladı.
Geçtiğimiz hafta sonu evinde Beşiktaş
'ı konuk eden ve son dakikalarda yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan İstikbal Mobilya Kayserispor, önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman
yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan sarı-kırmızılı oyuncular, kondisyon çalıştı.
Teknik Direktör Karaman, oyuncularıyla tek tek ilgilenirken, son 9 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen futbolcuların hayli neşeli oldukları gözlendi. - KAYSERİ
İstikbal Mobilya, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Spor
Kaynak: İHA