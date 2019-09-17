Haberler » Spor » Haber

İ.M. Kayserispor, Denizlispor maçı çalışmalarını sürdürdü

İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında kendi evinde ağırlayacağı Denizlispor maçına hız kesmeden hazırlanıyor.

17.09.2019 18:14İ.M. Kayserispor, Denizlispor maçı çalışmalarını sürdürdü
İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında kendi evinde ağırlayacağı Denizlispor maçına hız kesmeden hazırlanıyor.

Geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile deplasmanda 2-2'lik bir skorla berabere kalan İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 5. haftasında evinde oynayacağı Denizlispor maçına hazırlanıyor. Kayserispor tesislerinde, Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanlar ısınma hareketleriyle başladı. Ana bölümde yine taktik çalışmaları gerçekleşti. Karaman ve teknik ekip antrenman boyunca oyuncularla yakından ilgilendi. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Denizlispor, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
02:05 Giresunspor'da teknik direktör Sözeri ile yollar ayrıldı
02:05 Ahmet Ağaoğlu'ndan Sturridge açıklaması
00:31 Yelken: TYF Federasyon Kupası Yarışları
00:24 Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
00:15 Osman Özköylü taraftarın tepkisi nedeniyle anlaşmadan vazgeçti
00:08 Filenin efeleri, belarus'u 3-1 mağlup etti
00:02 Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası