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İ.M. Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin'in 2020 mesajı

İstikbal Mobilya Kayserispor oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, 2020 yılı mesajı yayınladı.

01.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:12 İ.M. Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin'in 2020 mesajı
İstikbal Mobilya oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, 2020 yılı mesajı yayınladı.

Süper Lig'in son sırasında bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor'un orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından 2020 yılı temennisinde bulundu. Kayserispor taraftarına yönelik bir mesaj yayınlayan Hasan Hüseyin, "Merhabalar Kayserispor ailesi. Bu sene de bize verdiğiniz destekten dolayı her birinize teşekkür ederim. Bir senenin daha sonuna geldik. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan fedakar taraftarımıza teşekkürü borç biliriz. Yeni sezonda bize destek olmanızı rica eder mutlu seneler dilerim" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Hasan Huseyin, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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