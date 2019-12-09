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İ.M. Kayserispor haftalar sonra 3 puanla tanıştı

İstikbal Mobilya Kayserispor 3 maç sonra Çaykur Rizespor'u mağlup ederek puanını 10'a yükseltti.

09.12.2019 22:56 | Son Güncelleme: 09.12.2019 23:01İ.M. Kayserispor haftalar sonra 3 puanla tanıştı
İstikbal Mobilya 3 maç sonra Çaykur Rizespor'u mağlup ederek puanını 10'a yükseltti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Bülent Uygun takımı Süper Lig'de bırakmak için var güçleriyle çalışacaklarını kaydederek, "Geçtiğimiz zor süreç içerisinde böyle önemli bir maçta onurlu duruşu gösteren futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kayserispor'u kümede bırakmak adına başta bakanımız Mehmet Özhaseki olmak üzere el birliği ile zor süreçlerin içerisinden hep beraber el ele vererek inşallah bu takımı layık olduğu ligde bırakmak için var gücümüzle çalışacağız. Çok zor süreçten geçiyoruz. Sezon başından bu yana yaşananlara girmeyeceğim, her şeyleri yapmaya çalıştık. Buraya inanarak geldim. '1 değil 100 Bülent feda olsun' dedik. Hep beraber ayağa kalkmaya başladık. Alın teri ile mücadele etmeye devam edeceğiz, sonra hep birlikte güzel günler bizim olacak" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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